Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории, - Токаев

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - В своем выступлении перед членами Консультативного cовета Катара, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории, а политические и экономические контакты заметно активизировались.

«Мы формируем новый образ Центральной Азии – региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе», – сказал Президент.

Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.

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