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КНДР провела испытание противокорабельной ракеты под руководством Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) -  Северная Корея 14 февраля провела испытание противокорабельной ракеты нового типа «Падасури-6», которую в скором времени планируется отправить на вооружение. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ракета находилась в воздухе 23 минуты и поразила «условные цели» в Японском море, пишет ЦТАК. Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение» результатами запуска и отметил, что укрепление боевых возможностей ВМС северокорейской армии позволит пресекать провокации «вражеских сил». Незадолго до этого о запуске ракеты со стороны КНДР сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

2 февраля Северная Корея провела тестовый запуск новой зенитной ракеты. В ходе испытаний оценивалась мощность боевой части крылатой ракеты. 29 января КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Пуском также руководил Ким Чен Ын.

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