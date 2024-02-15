Гололёд в Астане: 600 человек травмировались на улице с начала недели
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Погода на этой неделе выдалась в Астане непростой, что привело к росту числа травмированных, рассказали в горздраве.
«С 12 февраля в столичные травмпункты обратились около 1300 человек, из них более 600 – с травмами, полученными на улице», – привели цифры в управлении здравоохранения.
Причиной стал гололёд, в особенности 12-13 февраля.
17 февраля гололёд ожидают в Алматы.
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