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Гололёд в Астане: 600 человек травмировались на улице с начала недели
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Погода на этой неделе выдалась в Астане непростой, что привело к росту числа травмированных, рассказали в горздраве.

«С 12 февраля в столичные травмпункты обратились около 1300 человек, из них более 600 – с травмами, полученными на улице», – привели цифры в управлении здравоохранения.

Причиной стал гололёд, в особенности 12-13 февраля.

17 февраля гололёд ожидают в Алматы.

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