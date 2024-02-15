Между Узбекистаном и Кыргызстаном откроется новый пункт перехода границы

CentralAsia (UZ) - В Учкурганском районе Наманганской области РУз ведётся строительство пограничного таможенного поста «Учкурган», который свяжет Узбекистан с Кыргызстаном. Об этом сообщило УзА.

Пост расположен на 10-м километре дороги Учкурган — Маданият в махалле «Бустон». Такая же работа ведётся и на таможенном посту «Кенгсай», расположенном на территории села Кызыл-Туу Ноокенского района Джалал-Абадской области (Кыргызстан).

Сдача в эксплуатацию пограничных таможенных постов «Учурган» и «Кенгсай» запланировано на 2024 год.