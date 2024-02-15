Туркменистан раскрыл статистику по проституции и ранним бракам

CentralAsia (TM) - Туркменистан обнародовал официальную статистику по проституции и ранним бракам. Цифры были озвучены на презентации доклада о правах женщин в ООН, состоявшейся 2 февраля, сообщает Тurkmen.news.

В ходе дискуссии было объявлено, что в 2019 году правоохранительные органы выявили 89 случаев «эксплуатации проституции», а в 2023 году — 47 случаев. При этом не уточняется, что имеется в виду под данной формулировкой: только вовлечение в проституцию, содержание притонов, сводничество и сутенерство (статьи УК 137-140), или сама проституция тоже (статья 136).

В Туркменистане занятие проституцией остается криминализированным.

Также в ООН обсуждали проблему ранних браков. Согласно Семейному кодексу Туркменистана, в исключительных случаях возраст заключения брака может быть снижен с 18 до 17 лет. В ООН было объявлено, что количество таких юных молодоженов в последние годы составляет 0,02-0,04 процента. В основном это девушки, хотя иногда встречаются и 17-летние женихи.

На презентации доклада о правах женщин 2 февраля выступила замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова, назвавшая женщин марсианками и заявившая, что предоставление им всех прав будет сравнимо с инопланетным вторжением.