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Беларусь ввела режим контртеррористической операции в районе на границе с Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Лельчицком районе Беларуси введен режим контртеррористической операции (КТО). Муниципалитет граничит с Украиной.

О введении режима КТО 15 февраля сообщил Лельчицкий райисполком со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур. Другие подробности не приводятся.

Лельчицкий район расположен на границе с Житомирской областью Украины. Население — около 24 тыс. человек.

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