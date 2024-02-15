Беларусь ввела режим контртеррористической операции в районе на границе с Украиной
- Азия и мир, политика
- 17:33, 15 февраля 2024
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- Обновлено: 17:35, 15 февраля 2024
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Лельчицком районе Беларуси введен режим контртеррористической операции (КТО). Муниципалитет граничит с Украиной.
О введении режима КТО 15 февраля сообщил Лельчицкий райисполком со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур. Другие подробности не приводятся.
Лельчицкий район расположен на границе с Житомирской областью Украины. Население — около 24 тыс. человек.
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