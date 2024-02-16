В 16 регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды, в десяти городах школьников перевели на дистанционку

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 07:00 часов пятницы в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Дороги закрыты в области Абай, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в области Жетысу, в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и в области Улытау.

В Астане в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены будут учиться онлайн. Также на дистанционное обучение перевели учащихся первой смены 1-11 классов в Кокшетау, а в Костанае и Петропавловске – учащихся первой смены с 0-11 класс, в Актобе и Актюбинской области, в Караганде – учащихся первой и второй смены, в Кызылорде – учащихся 0-4 классов первой смены, в Павлодаре – учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой и второй смены, в Экибастузе – учащихся 0-11 классов школ и студентов 1-2 курсов (на базе 9 класса) колледжей первой и второй смены, в Семее – учащихся 0 -11 классов первой смены и студентов колледжей.

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