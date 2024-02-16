Власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии

CentralAsia (MNG) - Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл встречу с делегацией из Монголии, которую возглавляли генеральный консул в Өнөрбаяр Гомбосурэн.

Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества.

Хакасия и Монголия регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия, наладили систему деловых визитов.

Как отметил Коновалов, Хакасия готова к расширению сотрудничества. Идут переговоры об увеличении поставок кормов для животных, мясной и молочной продукции, консервов.

источник: АБН24

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