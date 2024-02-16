В Монголии выпущено предупреждение о весенних паводках
- Монголия, происшествия
- 10:11, 16 февраля 2024
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CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии в четверг выпустила предупреждение о весенних паводках.
«Это напрямую связано с тем, что в некоторых местах столицы Монголии уровень воды в таких реках, как Туул и Сэлбэ, может превысить допустимую норму из-за весенних паводков», — говорится в официальном сообщении.
В связи с этим, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии предупредило резидентов Улан-Батора, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.
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