Лавров: РФ продолжит диалог с Монголией о развитии энергетики с учетом защиты Байкала

CentralAsia (MNG) - Москва продолжит диалог с Улан-Батором о развитии монгольской энергетики с учетом интересов России в части защиты экологии озера Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Мы <...> будем готовы заниматься в рамках своих компетенций. Но в целом проблемы энергетики Монголии стоят давно. Когда они пытались строить ГЭС, которая, по нашим оценкам, будет наносить ущерб природе и биоресурсам озера Байкал, мы вели и продолжаем вести с Монголией переговоры о том, как мы можем помочь решить проблемы дефицита энергии нашим соседям другим путем, без нанесения ущерба окружающей среде. Пока этот процесс не завершен», — сказал он.

РФ также должна выполнять решения ЮНЕСКО о всемирном наследии, напомнил министр. В целом же такие вопросы требуют межправительственного согласования, заключил он.

источник: ТАСС

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