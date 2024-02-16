Поправки в бюджет города Улан-Батора на 2024 год, включающие финансирование проекта метро

CentralAsia (MNG) - Проект постановления о внесении поправок в бюджет столицы на 2024 год был представлен губернатору столицы, мэру Улан-Батора Нямбаатару Хишгээи председателю представительства гражданского Хурала столицы Батбаясгалану Жанцану 15 февраля.

В проекте постановления отражено финансирование проекта строительства системы общественного транспорта (метро) большой пропускной способности в городе Улан-Батор и расширение доступа к школам и детским садам.

Бюджет столицы на 2024 год утвержден с доходами в 2,6 трлн тугриков, текущими расходами в 1,1 трлн тугриков и 230,3 млрд тугриков, подлежащими сбору в госбюджет. По оценкам, 93,1 процента доходов бюджета столицы в 2024 году составят налоговые поступления, а оставшиеся 6,9 процента — неналоговые доходы.

На инвестиционные расходы 56 местных административных организаций столицы, граждан и предприятий представили 912 проектов и предложений на общую сумму 3,4 трлн тугриков. Эти предложения были ранжированы по степени их социально-экономической значимости, одобрено к реализации 214 инвестиционных проектов и мероприятий на сумму 998,1 млрд тугриков: 979 млрд тугриков из столичного бюджета и 19,1 млрд тугриков из фонда местного развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения