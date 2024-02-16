Военкоры сообщили, что войска РФ захватили главный въезд в Авдеевку. По данным The Washington Post украинская армия начала частичный вывод войск

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CentralAsia (CA) - Российские войска захватили главный въезд в Авдеевку Донецкой области. На северной окраине города установили флаг России, следует из видео, которое 15 февраля опубликовал российский «военкор» Евгений Поддубный.

Судя по геолокации видео, рядом находится стела с названием города, возле которой фотографировались украинские военные, а в конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский записал видео, пишет «Медуза».

Украинский военный паблик Deep State, в свою очередь, сообщил, что российские войска продвинулись на севере и юге Авдеевки и захватили укрепрайон «Зенит». На карте DeepState участок, попавший на видео Поддубного, отмечен, как занятый российскими войсками.

«В последние дни позиции там были в полном окружении. Сегодня основные силы вышли с позиций, но выйти удалось не всем, то есть не все так радостно, как пытаются подать другие», — пишут авторы DeepState.

// DeepState

По дороге, занятой войсками РФ, проходит главная линия снабжения украинских войск в Авдеевке.

ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Собеседники издания сказали, что потеря Авдеевки — «вопрос времени». Последним украинским оплотом в городе, предполагает WP, может стать разрушенный коксохимический завод.

В случае захвата Авдеевки, пишет WP, войска России одержат «самую значительную победу на поле боя после провала украинского контрнаступления» в 2023 году — и это будет «самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег».

Представитель 3-й штурмовой бригады «Азов» Александр Бородин (недавно бригаду перебросили на авдеевкое направление) заявил, что российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, ситуация критическая.

«Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая», — сказал Бородин, выступая в эфире украинского телевидения (цитата по «Политике страны»).

С заявлением об Авдеевке в ночь на пятницу выступил командующий действующей на этом фронте украинской группировки «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

По словам Тарнавского, «ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая». Генерал заверяет, что бои идут в городе, что гарнизон держится, что ему отправлены подкрепление и боеприпасы.

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», - написал он.

Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка. Российские войска проводят операцию по окружению города с октября 2023 года.