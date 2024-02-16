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В Монголию накрыли пыльные и снежные бури

CentralAsia (MNG) -  Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии выпустил предупреждение о пыльных и снежных бурях.

По прогнозу синоптиков, начиная с ночи 15 февраля пыльные и снежные бури накроют западные и центральные аймаки Монголии, а в дальнейшем переместятся на большую часть территории страны. Ожидается, что скорость ветра в вышеуказанных регионах усилится с 28 до 34 м/с.

Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды рекомендует жителям Улан-Батора воздержаться от поездок в регионы Монголии из-за пыльной и снежной бури и нулевой видимости на сельских дорогах, а кочевникам-скотоводам — принять дополнительные меры предосторожности на отдаленных пастбищах.

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