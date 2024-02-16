Новым прокурором Ашхабада стал бывший прокурор Балканабата

CentralAsia (CA) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 февраля на заседании Совбеза назначил младшего советника юстиции Недиргулы Алланазарова прокурором Ашхабада, освободив его от должности зампрокурора Ахалского велаята. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

В сентябре 2019 года глава государства назначил юриста 2 класса Недиргулы Алланазарова прокурором города Балканабат Балканского велаята. В декабре 2022 года он, уже как юрист 1-го класса, получил должность заместителя прокурора Ахалского велаята.

2 февраля президент уволил прокурора столицы Овезмаммеда Шыхмаммедова с формулировкой «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки».

По данным источника ХТ, должности он лишился из-за конфликта с хякимом Ашхабада. Прокурор требовал от мэра не сносить жилье в районах, где он скупил квартиры, или максимально оттягивать этот процесс. О конфликте доложили Сердару Бердымухамедову, который вначале уволил генпрокурора Сердара Мяликгулыева, а затем и его столичного коллегу.