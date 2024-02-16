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В российском регионе с рабочим визитом прибыли министры здравоохранения России и Монголии
Чинзориг Содном
Чинзориг Содном

CentralAsia (MNG) -  16 февраля в Бурятию с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также в четверг, 15 февраля в республику приехала делегация Монголии под руководством министра здравоохранения господина Чинзориг Содном.

Сегодня в Доме Правительства РБ пройдет встреча министров здравоохранения России и Монголии.

Кроме того, Михаил Мурашко и Чинзориг Содном посетят базовый медицинский колледж им. Э.А. Раднаева, хирургический корпус бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.

Министр здравоохранения Российской Федерации проведет совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения в регионе с главой Республики Бурятии и представителями медицинских организаций республики.

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