Мурашко: Россия и Монголия давно сотрудничают в борьбе с онкозаболеваниями

CentralAsia (MNG) - Россия и Монголия давно сотрудничают в борьбе с онкологическими заболеваниями, а также в оказании медицинской помощи матери и ребенку. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с главой Минздрава Монголии Чинзоригом Содномом.

«Прошла долгожданная встреча с моим коллегой, министром здравоохранения Монголии. У нас есть много задач по лечению пациентов, мы давно имеем тесные взаимоотношения по обучению персонала в области помощи матери и ребенку, в борьбе с онкологическими заболеваниями, инфекционными заболеваниями, по линии Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора» — сказал он журналистам.

Мурашко добавил, что стороны обсудили несколько конкретных шагов по развитию сотрудничества, спасению жизней пациентов. Он анонсировал посещение некоторых объектов в Улан-Удэ, а также обсуждение дальнейшего сотрудничества в части высокотехнологичной медицинской помощи, научных исследований.

«Мне видится, что сегодня встреча прошла очень хорошо, есть конкретные предложения, думаю, что до конца дня мы наметим еще ряд серьезных шагов по взаимодействию», — добавил Мурашко.

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