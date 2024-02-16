Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки

CentralAsia (CA) - Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки, и разрешил таким парам усыновлять детей, сообщает Reuters.

В голосовании приняли участие 254 из 300 депутатов. Закон поддержали 176 парламентариев, против выступили 76, двое воздержались. Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дебатов заявил, что эта инициатива сделает жизнь граждан страны лучше, при этом не лишая прав остальных людей. Он уточнил, что реформа прежде всего затронет пары, у которых уже есть дети. Мицотакис добавил, что закон не предусматривает замену понятий «отец» и «мать» на «родителя 1» и «родителя 2».

«Пока оба родителя однополых пар юридически не имеют одинаковых возможностей для того, чтобы забирать своих детей из школы, путешествовать с ними, сопровождать в больницу. Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары»,— пояснил премьер.

В декабре 2015 года парламент Греции принял законопроект, разрешающий гражданам страны вступать в однополые гражданские союзы. Этот закон позволил урегулировать вопросы, связанные с имуществом и наследством в случае однополых союзов, но он не затрагивал вопрос усыновления детей такими парами. Священный Синод Элладской православной церкви выступал против браков однополых пар и усыновления ими детей.