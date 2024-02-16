На Казахстан надвигается арктический циклон, ожидаются морозы до -38 градусов

CentralAsia (KZ) - Под влиянием арктического циклона на территории Казахстана 17-19 февраля сохранятся морозы, лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель, сообщает «Казгидромет».

На севере и востоке республики ночью -30-38, днем -20-28 градусов, на юго-востоке температура понизится до -15-25, в горах до -30-35 градусов, днем 10-25 мороза.

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