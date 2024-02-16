Россия 20 февраля созывает заседание Совбеза ООН по борьбе с терроризмом

CentralAsia (CA) - Россия созывает 20 февраля заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая, передает ТАСС.

«Хотели бы отдельно подчеркнуть, что мы придаем большое значение тому вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами. Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе», - отметила дипломат.