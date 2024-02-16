МИД Армении предложил Азербайджану ускорить процесс делимитации границ

CentralAsia (CA) - МИД Армении предложил Азербайджану ускорить процесс делимитации границ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Азербайджан и Армения в письменной форме договорились о том, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 г. признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и что Алма-Атинская декларация станет политической основой для процесса делимитации. Предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе этой договоренности и вновь подтверждаем готовность Республики Армения», - сообщает МИД Армении.

Ранее, 13 февраля, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские войска обстреляли позиции азербайджанских военных на товузском направлении.

По данным МИД, был ранен один военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

Утром 13 февраля Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям. Позже в ведомстве сообщили о гибели двух человек с армянской стороны.