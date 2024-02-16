Сердар Бердымухамедов назначил нового прокурора города Ашхабад
- Туркменистан, политика
- 15:32, 16 февраля 2024
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CentralAsia (TM) - Недиргулы Алланазаров назначен прокурором города Ашхабад. Такой указ издал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, ранее он занимал должность заместителя прокурора Ахалского велаята.
Как сообщалось, 2 февраля Бердымухамедов освободил от должности прокурора столицы республики Овезмаммеда Шихмаммедова за то, что он не выполнял свои служебные обязанности согласно требованиям и допустил коренные недостатки в работе.
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