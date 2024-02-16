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В Ташкенте повысят тарифы на горячую воду и отопление

CentralAsia (UZ) -  Тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей города Ташкента будет повышен на 15% после окончания отопительного сезона 2023-2024 годов. Об этом сообщает kun.uz.

«Увеличение связано с ростом цен на электроэнергию, газ, питьевую воду и услуги канализации, а также на тепловую энергию, закупаемую для теплопроизводящих предприятий», - говорится в сообщении.

Новый розничный тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения населению увеличился на 15% и составляет 105 754 сум/Гкал.

Новые тарифы вступят в силу через сутки после официального завершения осенне-зимнего сезона 2023-2024 годов (отопительного сезона).

Ранее тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций были повышены со 2 декабря 2023 года. Они остаются неизменными.

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