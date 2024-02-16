Алексей Навальный умер в колонии, - Управление ФСИН России

Навальный в колонии в ЯНАО «Полярный волк», декабрь 2023 года // theins.ru

CentralAsia (CA) - 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Прибыли медики учреждения, была вызвана скорая помощь.

Как сообщается, были проведение все необходимые реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

Врачи скорой констатировали смерть осужденного.

Оппозиционер Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

В декабре 2023 года его этапировали в исправительную колонию № 3 «Полярный волк», расположенной в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе — одна из самых северных и отдаленных колоний в РФ, находящаяся в зоне вечной мерзлоты.

14 февраля 2024 года пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Алексею Навальному было 47 лет.