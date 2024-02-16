Песков прокомментировал сообщение о смерти Навального
- Азия и мир, политика
- 17:44, 16 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщение о смерти Алексея Навального.
«Сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями. Не требуется поручений, потому что на этот счет есть свод правил, которыми руководствуется ФСИН», - сказал Песков.
На слова, что есть сведения об оторвавшемся тромбе, Песков сказал, что не знает: «Должны медики как-то выяснить».
Ранее стало известно, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Медики констатировали смерть А.Навального.
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