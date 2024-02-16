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Песков прокомментировал сообщение о смерти Навального
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Предыстория: Алексей Навальный умер в колонии, - Управление ФСИН России

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщение о смерти Алексея Навального.

«Сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями. Не требуется поручений, потому что на этот счет есть свод правил, которыми руководствуется ФСИН», - сказал Песков.

На слова, что есть сведения об оторвавшемся тромбе, Песков сказал, что не знает: «Должны медики как-то выяснить».

Ранее стало известно, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.

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