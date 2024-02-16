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Региональное управление СК начало процессуальную проверку по факту смерти Алексея Навального
// Пресс-служба Мосгорсуда
Предыстория: Алексей Навальный умер в колонии, - Управление ФСИН России

CentralAsia (CA) -  Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовало процессуальную проверку по факту смерти Навального А.А. в ИК №3, сообщается на сайте управления.

В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.

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