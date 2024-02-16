Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального, - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального, пишет «Ъ».

Корреспондент издания спросил у Дмитрия Пескова, знает ли президент про смерть Навального, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил: «Да, ему доложено. Разбираться будут медики».

Путин в этот момент проходил мимо стенда «Производство и монтаж металлоконструкций» в парке Станкомаш.

Ранее стало известно, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.