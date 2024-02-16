Зеленский, премьер Великобритании Сунак, канцлер ФРГ Шольц и другие политики прокомментировали смерть Навального

Навальный в колонии в ЯНАО «Полярный волк», декабрь 2023 года // theins.ru

CentralAsia (CA) - «Это ужасные новости», - прокомментировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте в соцсети сообщение о смерти российского политика Алексея Навального.

«Как самый яростный защитник российской демократии, Алексей Навальный демонстрировал невероятное мужество на протяжении всей своей жизни.

Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия», - написал Сунак.

Канцлер Германии Олаф Шольц пресс-конференцию с Владимиром Зеленским в Берлине начал c заявления о сообщениях о смерти Алексея Навального.

«Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию», - цитирует его DW.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил следующее: «Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву.

ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть.

Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях.

Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается».

В свою очередь Русская служба «Би-би-си» процитировала президента Украины Владимира Зеленского о смерти Навального: «Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы».

Ранее Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.