Медики более получаса пытались реанимировать Навального, - «Интерфакс»
- Азия и мир, политика
- 18:59, 16 февраля 2024
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Алексей Навальный
CentralAsia (CA) - Медики более получаса пытались реанимировать Навального, пишет «Интерфакс».
«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», - рассказали в Лабытнангской городской больнице.
Ранее Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Медики констатировали смерть А.Навального.
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