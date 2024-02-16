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Медики более получаса пытались реанимировать Навального, - «Интерфакс»
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Предыстория: Алексей Навальный умер в колонии, - Управление ФСИН России

CentralAsia (CA) -  Медики более получаса пытались реанимировать Навального, пишет «Интерфакс».

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», - рассказали в Лабытнангской городской больнице.

Ранее Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.

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