Медики более получаса пытались реанимировать Навального, - «Интерфакс»

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Медики более получаса пытались реанимировать Навального, пишет «Интерфакс».

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», - рассказали в Лабытнангской городской больнице.

Ранее Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.