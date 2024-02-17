Монголия будет сотрудничать с ОАЭ в области искусственного интеллекта

CentralAsia (MNG) - На Всемирном правительственном саммите министр цифрового развития и коммуникаций Монголии Учрал Ням-Осор и министр по делам кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад Аль Гергави объявили об официальном начале сотрудничества между правительствами двух стран.

28-30 ноября 2023 года в ходе визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в ОАЭ был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Кабинета министров Монголии и Генеральным секретариатом Кабинета министров ОАЭ по обмену опытом развития государственного управления и реформ».

Также в ноябре 2023 года министр цифрового развития и коммуникаций Учрал Ням-Осор провел двустороннюю встречу с государственным министром искусственного интеллекта, цифровой экономики и приложений для удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Султаном Аль-Оламой. Они договорились о сотрудничестве в этой области. искусственного интеллекта и подписали «Меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта».

Кроме того, правительство Монголии было удостоено «Премии за выдающиеся достижения в области глобального правительства» на Всемирном саммите правительств, состоявшемся в Дубае, ОАЭ, 12-14 февраля 2024 года. Эта награда вручается за передовой опыт правительств в успешной и эффективной осуществление электронного перехода на основе новых технологий и инноваций.

Министерство цифрового развития и коммуникаций сообщило, что операция «Широкая открытость» и прозрачность, реализованная правительством Монголии в рамках инициативы «E-Nation-E-Mongolia», направленная на приближение государственных услуг к гражданам, их упрощение, а обеспечение их открытости и прозрачности было признано первоклассным опытом на международном уровне.

Министр цифрового развития и коммуникаций Монголии получил «Премию за выдающиеся достижения мирового правительства» от Его Высочества шейха Тейаба бен Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна, председателя Управления развития и по делам семей мучеников Президентского суда ОАЭ.

источник: middleasiannews.com

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