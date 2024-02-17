Новый главком ВСУ объявил о выводе украинских войск из Авдеевки

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CentralAsia (CA) - Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города Авдеевка Донецкой области.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал Сырский.

Сырский заявил, что украинские военные «достойно исполнили свой долг» и нанесли российской армии «значительные потери в живой силе и технике».

«Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», — добавил Сырский.

О выводе украинских войск на «заранее подготовленные позиции» также сообщил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение», — написал Тарнавский.

Бои за Авдеевку, город, находящийся примерно в 15 километрах от Донецка, в котором до военных действий проживали менее 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Активное наступление российская армия начала в октябре 2023 года.

15 февраля 2024 года российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. Позже The Washington Post сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из города. 16 февраля об отступлении украинских сил из Авдеевки также сообщил командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ 8 февраля, сменив на этом посту Валерия Залужного.