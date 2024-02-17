Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $355 млн по делу о мошенничестве

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Его обязали выплатить $355 млн, передает The New York Times.

Судья Артур Энгорон также запретил Трампу работать сотрудником или директором любой корпорации в Нью-Йорке в течение трех лет. По $4 млн должны выплатить сыновья экс-президента — Дон Трамп-младший и Эрик Трамп.

В постановлении судьи говорится, что Трамп и другие ответчики по делу «не способны признать ошибочность своих действий». «Полное отсутствие раскаяния граничит с патологией»,— считает Энгорон.

Адвокат экс-президента Алина Хабба назвала решение несправедливым. По ее мнению, оно стало «кульминацией многолетней политически подогреваемой охотой на ведьм». «Дело не только в Дональде Трампе. Если это решение останется в силе, оно послужит сигналом для каждого американца, что Нью-Йорк больше не открыт для бизнеса»,— говорится в заявлении адвоката. Защита намерена подать апелляцию.

Иск подавала генеральный прокурор Нью-Йорка демократ Летиция Джеймс. Она обвинила Дональда Трампа в том, что он 10 лет преувеличивал свое состояние до $3,6 млрд, чтобы получить от банков более выгодные условия кредитования. Экс-президент не признал вину и счел иск политически мотивированным.