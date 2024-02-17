Более 450 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Кокпектинском районе Абайской области (на востоке Казахстана) завершена эвакуация застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей, сообщает в субботу МЧС.
«Из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей», - говорится в сообщении МЧС.
Все машины в снежных заносах обследованы на предмет нахождения пассажиров. По данным МЧС, в заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева.
Также 67 человек эвакуированы в области Жетису, на автодороге Сарыозек - Коктал. Все люди доставлены в пункт обогрева.
Еще 11 человек, в том числе 7 детей поздно ночью попали в снежный перемет неподалеку от села Карашилик в Маркакольском районе ВКО. Сотрудники ДЧС эвакуировали их и сопроводили до населенного пункта.
Спасатели в субботу продолжат работы по очистке автодороги и вызволению техники.
Как сообщалось, накануне в Кокпектинском районе для эвакуации застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей были задействованы вертолеты. Сообщалось также о четверых пострадавших, которые получили обморожения.
В спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, местных исполнительных органов.