В Пентагоне оценили траты России на военную операцию, - Reuters

CentralAsia (CA) - Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на оснащение, развертывание и содержание войск для операций в Украине, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона. По оценке Минобороны США, Москва недополучит $1,3 трлн в результате конфликта.

Слова чиновника Пентагона приводит Reuters. Отмечается, что он говорил на условиях анонимности. Как следует из сообщения, чиновник дал комментарий в контексте дискуссий в Конгрессе о необходимости выделения помощи Киеву.

«Вы слышали, как много мы говорили о том, как важно, чтобы Конгресс США принял дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину. Но мне кажется, мы не так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести»,— сказал чиновник.

13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках проекта закона Киев должен получить более $60 млрд, однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что нижняя палата Конгресса проигнорирует законопроект, потому что в него не включили меры по укреплению южной границы Соединенных Штатов. Палата представителей находится в отпуске до 28 февраля.