Минобороны РФ заявило об уничтожении 33 БПЛА над российскими регионами ночью
- Азия и мир, политика
- 13:06, 17 февраля 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Ночью в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — сказано в сообщении.
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