Минобороны РФ заявило об уничтожении 33 БПЛА над российскими регионами ночью

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CentralAsia (CA) - Ночью в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — сказано в сообщении.