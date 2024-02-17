Выходные в Узбекистане будут холодными, местами ожидается снег

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CentralAsia (UZ) - На выходных в некоторых регионах Узбекистана пройдет снег, ночная температура опустится до -16 градусов. Местами возможен туман, на дорогах гололедица, сообщает« Узгидромет».

В ночь на 16 февраля на территорию Узбекистана началось вторжение холодной воздушной массы и за день охватило всю республику.

В субботу и воскресенье ночная температура понизится до 3-8 градусов мороза, днем будет в пределах 3 градусов мороза-2 градусов тепла, местами до 5 градусов тепла. По северу температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза. Осадки, преимущественно в виде снега, пройдут по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, 16-17 февраля местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с.

В горных районах республики временами снег, 16 февраля местами сильный. Лавиноопасно. Местами по республике туман, на дорогах местами гололедица.

В Ташкенте в субботу и воскресенье – без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, с усилением до 10-12 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура ночью – 3-5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.