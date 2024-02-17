Младшая дочь бывшего президента Узбекистана продала свой особняк в Калифорнии за $36 млн

CentralAsia (UZ) - Компания, связанная с младшей дочерью бывшего президента Узбекистана Лолой Каримовой-Тилляевой и ее мужем Тимуром Тилляевым, продала особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) за $36 млн, сообщает The Wall Street Journal.

В 2013 году эта же компания купила особняк Le Palais за $32,75 млн.

Имя покупателя неизвестно.

Дом площадью около 4,5 тысячи квадратных метров был построен в 2011 году Мохаммедом Хадидом, отцом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, который широко известен тем, что строит роскошные отели и особняки в самых дорогих районах Лос-Анджелеса. Особняк расположен напротив отеля Beverly Hills и имеет фасад из французского известняка, вырезанный вручную.

В документе на недвижимость указано, что в особняке имеется семь спальных и 11 ванных комнат. Также есть банкетный зал на 200 гостей, галерея, подземный гараж на 12 автомобилей и суперкинотеатр, а также крытый и открытый бассейны, четыре розария, лебединый пруд и два фонтана.

Четыре года назад Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев объявили о продаже трех домов в Голливуде, стоимость которых составляет от 6 до 6,5 млн долларов.

Ислам Каримов управлял Узбекистаном в течение четверти века после распада СССР. Каримова-Тилляева, бывший дипломат, является основателем парфюмерной компании Harmonist Maison de Parfum, сообщается на сайте издания.