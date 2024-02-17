Макрон намерен посетить Украину до середины марта

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отправиться на Украину «до середины марта», передает BFMTV. Он сказал об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Макрона в Украину ожидался в середине февраля, однако поездка была отложена в целях безопасности. Елисейский дворец отмечал, что выбранные даты были не окончательные. Власти хотели уделить больше времени на обеспечение безопасности французского президента.