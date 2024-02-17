За сутки произошло 90 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершила 137 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские войска отразили 3 атаки войск РФ возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 17 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 13 российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 38 атак в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичев и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь войска РФ при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Запорожском направлении войска РФ 3 раза «безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки».

На Херсонском направлении российская армия совершила 4 «безуспешных» штурма.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу войск РФ.

Подразделениями ракетных войск Украины нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны РФ.