Зеленский объяснил решение оставить Авдеевку

CentralAsia (CA) - Украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении и необходимости сохранить людей, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «РБК-Украина».

«Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение (выйти из Авдеевки) сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача... Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи», - заявил президент.

Также президент добавил, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.

«Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», - сказал Зеленский.

Президент добавил, что не может назвать украинские потери в городе, однако они составляют 1 к 7.

«На одного украинца приходится семь россиян», - заявил президент.

Бои за Авдеевку, город, находящийся примерно в 15 километрах от Донецка, в котором до военных действий проживали менее 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Активное наступление российская армия начала в октябре 2023 года.

15 февраля 2024 года российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. Позже The Washington Post сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из города. 16 февраля об отступлении украинских сил из Авдеевки также сообщил командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Ночью 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. В его сообщении говорилось, что это было сделано «во избежание окружения и (ради) сохранения жизни и здоровья военнослужащих».