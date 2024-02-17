Президент США Байден отреагировал на смерть Навального

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден прокомментировал смерть Алексея Навального.

«Сообщения о его смерти, если они правдивы – а у меня нет оснований считать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю – не оставляют сомнений: Путин ответственен за смерть Навального», – заявил президент США.

Байден назвал Навального «смелым и принципиальным» человеком, посвятившим себя развитию России, где царит верховенство права.

По его словам, Навальный «мог бы остаться в бегах после покушения» в 2020 году, но решил вернуться в Россию, понимая, что может попасть в тюрьму или быть убитым, «потому что верил в свою страну».

Также на брифинге один из журналистов напомнил Байдену о его словах на пресс-конференции в Женеве в 2021 году, когда американский президент сообщил, что предупредил Путина о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального. «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность», — ответил Байден.

Он выразил соболезнования родным и близким Навального, в особенности его жене, дочери, сыну. «Пусть Бог благословит Навального, его смерть не будет забыта», — заключил американский президент.

Президент США также сказал, что сообщение о смерти Навального должно стимулировать к финансированию поддержки Украины против России.

По словам Байдена, Соединенные Штаты должны обеспечить средства, «чтобы Украина могла продолжать защищать себя», а отсутствие дальнейшего финансирования Украины в этот критический момент «никогда не будет забыто».

О смерти Навального днем 16 февраля сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки в колонии № 3. Он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи полчаса попытались реанимировать Навального, но безуспешно.

Общественная наблюдательная комиссия по ЯНАО сообщала, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.