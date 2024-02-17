В Японии впервые вывели геномодифицированных свиней, органы которых можно будет пересадить человеку

Поросята-клоны, родившиеся с генетически модифицированными эмбрионами

CentralAsia (CA) - Японская компания PorMedTec заявила, что впервые вывела трех геномодифицированных поросят, органы которых будут пригодны для трансплантации человеку, пишет The Japan Times.

У них будет меньший риск иммунного отторжения, а это открывает путь для будущих межвидовых трансплантаций.

Команда, в составе которой являются члены американской биотехнологической компании eGenesis, вывела свиней, используя клетки, которые в сентябре предоставила им американская компания. Они перенесли их ядра в яйцеклетки, создав генетически модифицированные эмбрионы. Затем их имплантировали в матку суррогатной матери-свиньи, чтобы получить клонированных поросят.

В феврале трое клонированных свиней появились на свет путем кесарева сечения. Они имеют 10 различных модифицированных генов, которые будут предотвращать отторжение органа, если в будущем их пересадят человеку.

«Реализация ксенотрансплантации долго ждали в Японии, но она оставалась на стадии фундаментальных исследований, поскольку свиньи, которые могли бы выдержать клиническое испытание, были только на стадии разработки», - говорится в заявлении PorMedTec.

Когда свиньи подрастут, их передадут научным учреждениям Японии, чтобы исследовать, можно ли трансплантировать их органы другим животным, например, обезьянам.

Ученые надеются, что пересадка клеток и органов от животного в человека (ксенотрансплантация) поможет решить проблему нехватки доноров органов в мире.