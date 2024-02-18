Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

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CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль, сообщает Минобороны России.

Операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. В результате занята территория площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных, отчитался министр.

По данным Минобороны, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город, российские военные занимаются блокированием покинувших Авдеевку служащих ВСУ и оставшихся на Авдеевском коксохимическом комбинате.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — указывает ведомство.

Путин, выслушав доклад Шойгу, поздравил российских военных «с такой важной победой, с таким успехом», рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков.

Президент сообщил, что в боях за Авдеевку отличились 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии; 35-я, 55-я, 74-я отдельные бригады 41-й армии; 1-я, 9-я, 114-я мотострелковые бригады, 1454-й мотострелковый полк, 10-й танковый полк 1-го армейского корпуса; 6-й, 80-й, 239-й танковые полки 90-й танковой дивизии.

Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки в ночь на 17 февраля. ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах», подчеркнул главнокомандующий Александр Сырский. «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — пояснил президент Владимир Зеленский и добавил, что так было необходимо сделать для сохранения жизней людей.

Бои за Авдеевку, город, находящийся примерно в 15 километрах от Донецка, в котором до военных действий проживали менее 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Активное наступление российская армия начала в октябре 2023 года.