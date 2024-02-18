Восемь участков автодорог остаются закрытыми в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 09:30 18 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничение движения транспорта действует на восьми участках автодорог республиканского значения в семи областях, сообщает «КазАвтоЖол».

Абайская область – один участок общей протяжённостью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Омск – Майкапшагай, с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов).

Алматинская область – два участка общей протяжённостью 99 км (снег, понижение температуры воздуха):

подъезд к турбазе «Алма-Тау» (для грузового и общественного);

Алматы – Ташкент – Термез, с.Жанакурлыс – граница Жамбылской области (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область – один участок общей протяжённостью 153 км (снег, метель, ограничение видимости):

Омск – Майкапчагай, граница Абайской области – г.Зайсан.

Жамбылская область – один участок общей протяжённостью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Алматы – Ташкент – Термез, граница Алматинской области – с.Кордай (для всех видов), с.Кенен – с.Кайнар, движение осуществляется через старый перевал Кордай (для всех видов).

Жетысуская область – один участок общей протяжённостью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Ушарал – Достык, ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов).

Костанайская область – один участок общей протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

Жезказган – Петропавловск, граница Улытауская области – г.Аркалык (для всех видов).

Улытауская область – один участок общей протяжённостью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

Жезказган – Петропавловск, п.Улытау – граница Костанайской обл (для всех видов).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 255 единиц техники и 382 человек.

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