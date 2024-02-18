18-летний сын Кадырова стал министром и получил высшую награду Чечни

Магомед Даудов и Ахмат Кадыров

CentralAsia (CA) - Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат Кадыров занял должность министра республики по делам молодежи, а также получил высшую республиканскую награду — орден Кадырова, сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов в телеграм-канале.

«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых», — написал он.

Даудов отметил, что до этого Кадыров-младший занимал посты председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне, а также первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На последнюю должность его назначили в ноябре прошлого года.

В ноябре 2023-го Ахмат Кадыров и его братья, Адам и Эли, получили высшие ордена парламента Чечни. Должности в руководстве региона занимают и другие дети главы республики: его дочь Хадижат Кадырова в феврале стала первым замглавы администрации Чечни, а другая дочь, Айшат, с 2021 года занимает пост министра культуры.