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По всему Узбекистану в связи с резким похолоданием ввели ограничения на работу газовых заправок

CentralAsia (UZ) -  В связи с понижением температуры воздуха по Узбекистану на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) вводятся «кратковременные» ограничения, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Это связано с падением давления в магистральных газопроводах, говорится в сообщении.

Ограничения на АГНКС вводятся для приоритетного обеспечения газом бытовых потребителей и объектов социальной сферы, пояснило министерство.

С учётом ограничений на газовых заправках на все бензиновые заправки будут увеличены поставки бензина, заверили в Минэнерго.

В министерстве принесли извинения за неудобства и призвали к экономии топлива до стабилизации ситуации.

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