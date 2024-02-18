По всему Узбекистану в связи с резким похолоданием ввели ограничения на работу газовых заправок
- Узбекистан, общество
- 15:38, 18 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - В связи с понижением температуры воздуха по Узбекистану на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) вводятся «кратковременные» ограничения, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Это связано с падением давления в магистральных газопроводах, говорится в сообщении.
Ограничения на АГНКС вводятся для приоритетного обеспечения газом бытовых потребителей и объектов социальной сферы, пояснило министерство.
С учётом ограничений на газовых заправках на все бензиновые заправки будут увеличены поставки бензина, заверили в Минэнерго.
В министерстве принесли извинения за неудобства и призвали к экономии топлива до стабилизации ситуации.
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