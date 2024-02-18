Путин объяснил цель исторической части интервью с Такером Карлсоном

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин объяснил историческую часть интервью американскому журналисту Такеру Карлсону желанием донести до Запада ход российской мысли. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Важно понять ход наших мыслей. Важно понять наше состояние, как чувствительно и важно для страны все то, что происходит на украинском направлении. Для них (Запада) это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это (интервью Карлсону) слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить»,— сказал президент на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Владимир Путин признал, что западному слушателю может быть сложно понять эту часть интервью. Глава государства подчеркнул, что в беседе с Карлсоном рассказал норманскую теорию происхождения древнерусского государства.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным 9 февраля. Оно продлилось два часа семь минут.