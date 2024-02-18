экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин объяснил цель исторической части интервью с Такером Карлсоном

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин объяснил историческую часть интервью американскому журналисту Такеру Карлсону желанием донести до Запада ход российской мысли. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Важно понять ход наших мыслей. Важно понять наше состояние, как чувствительно и важно для страны все то, что происходит на украинском направлении. Для них (Запада) это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это (интервью Карлсону) слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить»,— сказал президент на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Владимир Путин признал, что западному слушателю может быть сложно понять эту часть интервью. Глава государства подчеркнул, что в беседе с Карлсоном рассказал норманскую теорию происхождения древнерусского государства.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным 9 февраля. Оно продлилось два часа семь минут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com