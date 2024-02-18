Дания передала Украине всю свою артиллерию

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страна передала в Украину «всю свою артиллерию», сообщает газета Jyllands-Posten.

«Со стороны Дании мы пожертвовали всю нашу артиллерию. Мне жаль говорить об этом, друзья, но в Европе все еще есть боеприпасы на складах»,— сказала Фредериксен.

Она призвала обеспечить Украину военными поставками во вторую годовщину начала военных действий. Речь идет о боеприпасах, артиллерии, ракетах большой дальности, беспилотниках, истребителях F-16.

Метте Фредериксен подчеркнула, что в краткосрочной перспективе Евросоюз должен передать Украине то, что ей нужно, «а в долгосрочной перспективе Украину необходимо приветствовать в ЕС и оборонном альянсе НАТО».

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сдаче Авдеевки — укрепрайона ВСУ у Донецка. В тот же день президент США Джо Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что отказ Конгресса утвердить новое финансирование был бы «абсурдным» и «неэтичным». Байден выразил уверенность, что законодатели согласуют поставки.