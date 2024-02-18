За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего войска РФ нанесли 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершили 169 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении войска РФ наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении украинскими войсками отражены 12 российских атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отразили 14 атак вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак РФ возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отразили 23 атаки в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении российская армия 13 раз «безуспешно» пыталась атаковать позиции ВСУ западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении российские войска совершили 2 «безуспешных штурма.»

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах войск РФ.

Подразделениями ракетных войск Украины нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы РФ.