Минобороны РФ назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки

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CentralAsia (CA) - Потери ВСУ при отступлении из Авдеевки за сутки 17 февраля составили более 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. <...> Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также уточнили, что общая площадь территории, взятой под контроль российскими войсками, составила 31,75 кв. км.

Ранее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отхода из города.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, но в последние недели стали интенсивнее. В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах».

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью сохранить жизни людей. «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — отметил он.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Шойгу сообщил, что занятие города позволит отодвинуть линию фронта от Донецка.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.