Батцэцэг встретилась с Энтони Блинкеном

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе встречи стороны договорились о дальнейшем расширении отношений и углублении сотрудничества между Монголией и США.

Напомним, по итогам официального визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в США в августе 2023 года отношения между странами были доведены до уровня «Стратегического партнерства третьего соседства», при этом премьер-министр Монголии подтвердил, что удовлетворен их развитием.

Во время 60-й Мюнхенской конференции по безопасности стороны договорились продолжить реализацию Соглашения о воздушном сообщении между США и Монголией и приложить усилия для открытия прямых рейсов между двумя странами в течение этого года.

Американская сторона заявила, что будет и дальше расширять сотрудничество, реализованное в рамках Корпуса мира в прошлом, и активно поддерживать программу преподавания английского языка в монгольских средних школах.

Кроме того, стороны подчеркнули, что реализованные в прошлом взаимные визиты на высоком уровне внесли особый вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, и подтвердили, что привержены сохранению частоты взаимных визитов в этом году.

источник: middleasiannews.com

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